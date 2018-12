Belfius lanceert ‘kaartloos tanken’ in bankapp

Belfius lanceert onder de naam ‘Belfius PopUp’ nieuwe diensten in zijn app die weinig met bankieren te maken hebben. Zo zullen klanten binnenkort ‘kaartloos’ kunnen tanken en ook tickets voor hockeywedstrijden bestellen, meldt de bank.

Belfius heeft goed naar zijn concurrent KBC gekeken. Die was de eerste om zijn bankierapp te verbreden, door er onder meer tickets voor trein en bus in te verkopen. Ook Belfius gaat in de loop van volgend jaar tickets van De Lijn en de NMBS verkopen.

Maar Belfius komt in de komende weken ook nog met iets nieuws. Klanten zullen de app kunnen gebruiken om hun tankbeurt te betalen. De automobilist zou daardoor minder lang uit zijn auto moeten stappen.

Het werkt zo: in alle tankstations van Lukoil zullen gebruikers van de Belfius-app kunnen binnenrijden, in hun app aangeven dat ze willen tanken, de pomp kiezen en de betaling bevestigen. Daarna moet hij of zij enkel nog uit de auto om te tanken. Van zodra de tankbeurt is afgelopen, verschijnt de afrekening op het smartphonescherm.

Verder gaat Belfius ook tickets verkopen in de app voor de Belfius EuroHockey Championships, van 16 tot 25 augustus in Antwerpen. Later volgen nog Sodexo-dienstencheques en tickets van De Lijn en NMBS.