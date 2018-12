Charles Michel moet straks naar de Kamer voor cruciale stemming: dit zijn de mogelijke scenario’s

Een nieuw hoogtepunt in weken van politieke spanning. Is Charles Michel straks nog premier van ons land of viert hij straks kerst als een gewone burger? Er liggen veel scenario’s op tafel: alles kan. Elke volgende stap heeft verregaande gevolgen. Een overzicht.

Het belooft opnieuw een spannende dag te worden in de Wetstraat. Het is uitkijken wat de premier en de oppositie doen. Vraagt premier Michel het vertrouwen aan het parlement voor zijn nieuwe minderheidsregering? Naar alle waarschijnlijkheid niet, dus ligt de bal in het kamp van de oppositie waar SP.A het voortouw neemt. “Als de premier geen motie indient, laat hij ons geen keuze. Dan dienen we er zelf één in”, klinkt het.

De steun van hun Franstalige zusterpartij PS kunnen ze krijgen. N-VA kijkt voorlopig de kat uit de boom. Maar zelfs als de regering de stemming zou verliezen, dan betekent dat niet automatisch dat er vervroegde verkiezingen komen. Er zijn nog tal van kunstgrepen mogelijk om de stembusgang toch netjes in mei te houden. Maar die kunstgrepen zorgen er ook voor dat er tot de verkiezingen weinig ruimte zou zijn voor ingrijpend ­beleid.

