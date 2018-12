De Warmste Week van Music for Life officieel van start gegaan

Brussel - Dinsdag om 08.00 uur is op Studio Brussel De Warmste Week van Music for Life op gang getrapt. Die wordt gepresenteerd door Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham, die kamperen in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Tot kerstavond zullen zij onder het motto “iedereen zorgt voor iedereen” non-stop verzoekplaten draaien voor de bijna 2.000 goede doelen van De Warmste Week van de VRT.

Het was jonge mama Dorien die met ‘Guiding Light’ van Mumford & Sons de eerste plaat aanvroeg, voor vzw ‘Boven De Wolken’.

Linde Merckpoel sprak met “Linde zwijgt, Linde out, mic drop”, om iets na acht uur haar voorlopig laatste woorden uit. Zij zal niet kamperen in Puyenbroeck, maar organiseert haar eigen actie “Linde zwijgt”. Dat doet ze ten voordele van de vzw Coda, een centrum gespecialiseerd in palliatieve zorgen. Ze zal onder het motto “geen woorden, maar daden” al zwijgend een week lang geld inzamelen vanuit de Sint-Machariuskerk in Gent.

Dit jaar neemt een recordaantal van 1.986 vzw’s deel aan De Warmste Week. Iedereen kan een actie voor een zelfgekozen goed doel registreren op dewarmsteweek.be.

Lopen, joggen of stappen voor het goede doel kan ook, op een van de Warmathons in Genk, Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge. Inschrijven hiervoor is wel niet meer mogelijk, want alle zes Warmathons zijn al volzet.

Ketnet hijst ook de lagere scholen in Vlaanderen aan boord, met een oproep aan klassen om een Ketnet Koekenbak te organiseren voor de vzw van hun keuze.

Zoals steeds is er ook veel live muziek mee te pikken van nationale en internationale artiesten, die optreden voor een goed doel. Vandaag/dinsdag komen dat onder meer The Kooks naar Wachtebeke, de dagen erop volgen naast andere namen nog Bazart, Hooverphonic en Christine and the Queens. De tickets hiervoor zijn uitverkocht, maar de concerten zijn op groot scherm te volgen op het terrein.

Op 24 december wordt De Warmste Week afgesloten met De Warmste Radio, waarbij vier VRT-radiozenders een dag lang één gezamenlijk verzoekprogramma maken. Sofie Lemaire (Radio 1), Anja Daems (Radio 2) en Dorianne Aussems (MNM) zullen van 9 tot 18 uur de Studio Brussel-presentatoren vervoegen. Ook die dag zal er live muziek zijn van BLØF, Tourist LeMC, Selah Sue en Novastar.