Mama die dochters (1 en 2 jaar oud) in hete wagen liet sterven terwijl ze ging feesten, krijgt bijzonder zware straf

De moeder die haar twee dochtertje van 1 en 2 jaar oud woensdag bewust 15 uur lang had achtergelaten in een snikhete wagen om te kunnen gaan feesten, heeft een zware celstraf gekregen. Justitie was allesbehalve mild voor Amanda Hawkins bij het beslissen van de straf. “Veel mensen zorgen beter voor hun huisdier dan jij voor je kinderen”, snauwde een woedende rechter de vrouw toe.

Toen Brynn Hawkins (1) en Addyson Overgard-Eddy (2) op een woensdag in juni 2017 in de wagen van de 19-jarige Amanda Hawkins gevonden werden, reageerden ze niet meer. De meisjes lagen daar al vanaf dinsdag 21 uur, aangezien hun mama hen had achtergelaten zodat ze zelf kon gaan feesten met vrienden. Die hoorden de meisjes daar roepen, maar deden niets. Wanneer één vriend zei dat ze haar kinderen mee binnen kon nemen, weigerde Amanda.

Maar toen ze hen uit de wagen ging halen, 15 uur later, reageerden de zusjes niet meer. De tienermama zette haar dochtertjes nog even in een badje, in de hoop dat het goed kwam, maar dat deed het niet. Pas toen haar 16-jarige vriend zei dat ze dringend medische hulp nodig hadden, bracht ze hen naar het ziekenhuis op donderdag. Aan de dokters zei ze dat haar kinderen bewusteloos waren geraakt door te ruiken aan een bloem in een nabijgelegen park. Ze overleden enkele uren later in ziekenhuis van San Antonio.

“Ik hou van hen”

Tijdens de laatste zitting toonde ze meer berouw; ze zou “iedere straf accepteren” en vertelde dat er “geen excuses zijn”. Haar eigen pleidooi beëindigde ze met de woorden: “ik hou van hen”. Maar dat kon de rechter niet vermurwen. Zij gaf de jonge vrouw een straf van maar liefst 40 jaar in de gevangenis, zo rapporteert The Washington Post.