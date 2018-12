Francken: “Begroting is niet meer realistisch, onder meer door gewijzigd migratiebeleid”

“Is deze begroting een realistische begroting? Alvast op asiel niet meer.” Dat antwoordde gewezen N-VA-staatssecretaris en kersvers populairste politicus van Vlaanderen, Theo Francken, dinsdag in De Ochtend (Radio 1) op de vraag of N-VA bereid is de begroting te steunen in de Kamer.

Volgens hem is het migratiebeleid in tien dagen tijd een ‘open deuren’-beleid geworden. Francken vindt ook dat zijn opvolgster Maggie De Block met de Palestijnen het verkeerde dossier gekozen heeft om te tonen dat ze een streng beleid wil voeren.

Theo Francken erkende dat de N-VA de begroting heeft verdedigd bij de bespreking in de commissies. Maar de begroting is steeds gekoppeld aan het beleid “maar er zit niemand van de N-VA meer aan de knoppen om het beleid te controleren”, vervolgde hij. Francken merkte op dat het migratiebudget intussen niet meer volstaat door het gewijzigd ‘open poorten’-beleid. Het is dan ook geen realistische begroting meer.

Hij wijst erop dat het beleid inzake asiel en migratie sinds tien dagen van koers gewijzigd is. Minister De Block wil de limiet op het aantal aanvragen opheffen en is op zoek naar honderden extra opvangplaatsen, wat miljoenen gaat kosten, geld dat niet in de begroting staat.

Francken heeft er geen probleem mee dat Maggie De Block een streng beleid wil voeren, maar volgens hem is het dossier van de Palestijnen een slecht dossier. De Block wil de Palestijnen terugsturen naar Gaza, maar Israël aanvaardt dat niet en Gaza beschikt niet over een eigen vliegveld. Daarnaast wil ze dat het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) het beschermingsstatuut van de Palestijnen uit Gaza zou intrekken. Maar dat is volgens de gewezen staatssecretaris geen prioriteit voor het CGVS omdat dat teveel dossiers te behandelen heeft.