OPROEP. Vader geworden rond je vijftigste

Zowel Karl Vannieuwkerke en Peter Van de Veire worden op hun 47ste weer vader. Maar hoe is het om als “oudere” vader tussen de luiers te zitten? Om als vijftiger tussen twintigers of dertigers aan de schoolpoort te staan? Of om als zestiger om te gaan met de kuren van een puber?

Misschien is dat vermoeiend of maakt de levenservaring het net gemakkelijker. Dát willen we horen van mannen die rond hun vijftigste – al dan niet voor de eerste keer – vader zijn geworden en kunnen terugblikken op de kindertijd van dochter of zoon.

Zin om hierover te getuigen in de krant? Stuur dan hier een mail. Graag met telefoonnummer zodat we je kunnen contacteren.