Huiszoekingen in drugsonderzoek: zeven kilo coke gevonden, zes mensen opgepakt, vier cafés verzegeld

Antwerpen - Bij de inval van de lokale recherche van Antwerpen, gisterenavond op twaalf plaatsen, is in totaal zeven kilo cocaïne in beslag genomen. Zes mensen werden opgepakt, zij worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Vier cafés zijn verzegeld. Dat zegt het Antwerpse parket.

Leden van de Antwerpse recherche vielen maandagavond met speurhonden binnen op twaalf plaatsen in Antwerpen, waaronder vier cafés op de Turnhoutsebaan. Dat was het resultaat van een onderzoek dat in het voorjaar van 2016 was gestart.

“De politie had toen informatie had gekregen over de handel en het bezit van drugs, voornamelijk cocaïne, door leden van één familie”, zegt het Antwerpse parket in een persbericht. “Via taps en observaties werd het dossier stelselmatig opgebouwd. Er zijn sterke aanwijzingen dat de organisatie opereerde vanuit vier handelszaken op de Turnhoutsebaan.”

Tijdens de actie maandagavond werden zes mensen opgepakt. Ze zullen in de loop van de dag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. “Tijdens de actie is in totaal 7 kilo cocaïne in beslag genomen”, aldus het parket. “De vier cafés op de Turnhoutsebaan zijn na de tussenkomst verzegeld.”

“Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter loopt verder”, voegt het parket nog toe.