Dit is het nieuwe lief van An Lemmens (en het is geen onbekende in de filmwereld)

VTM-presentatrice An Lemmens (38) is opnieuw verliefd. Dat vertelde de blondine eerder deze maand al in een interview. Volgens Dag Allemaal vond ze de liefde bij Sam (40), een succesvolle filmmaker uit Mechelen die tegenwoordig in Antwerpen woont.

“Na een hele zware en traumatische scheiding is het heel fijn om me opnieuw verliefd te voelen”, vertelde An Lemmens op QMusic, begin december. Dag Allemaal ging aan het graven, en kwam uit bij filmmaker Sam. De nieuwe liefde van An Lemmens is een bekende speler ‘in het wereldje’. Hij mag Studio Brussel, Radio 1, Garnier en Komono tot zijn klanten rekenen.

Sam is een creatieve duizendpoot. De regisseur en filmmaker was tot voor kort ook muziekpromotor en dj, maar daar heeft hij volgens Dag Allemaal tegenwoordig geen tijd meer voor omdat zijn job als regisseur hem helemaal opslorpt. Met Nieuwjaar entertainde hij wel nog de massa feestvierders op de Grote Markt in Mechelen tot in de vroege uurtjes als dj. Vier jaar geleden trok hij met drie vrienden een maand naar de VS om een internationaal gevierde documentaire te maken.

An Lemmens was van 2008 tot eind 2009 getrouwd met presentator en zanger Sean Dhondt. In 2012 hertrouwde ze met kunstenaar Arne Quinze. Dat huwelijk, waaruit hun dochter Zappa Rosa voortkwam, strandde in 2015.