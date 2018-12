Dan toch: Manchester United zet José Mourinho op straat

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het zover: Manchester United heeft José Mourinho ontslagen. Dat meldde de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini op zijn website.

“De club wil José bedanken voor zijn werk gedurende zijn periode bij Manchester United”, klinkt het. “We wensen hem veel succes in de toekomst. Een nieuwe interim-trainer zal aangeduid worden tot het einde van het seizoen. Intussen zal de club de zoektocht naar een nieuwe trainer starten.”

Volgens Sky Sports zal Michael Carrick worden aangeduid als interim-trainer. Zinedine Zidane wordt al een tijdje gelinkt met de functie van trainer van Man United, maar ook Tottenham-coach Mauricio Pochettino wordt genoemd.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 december 2018

Ontslag hing in de lucht

De 55-jarige Portugees werd in mei 2016 aangesteld als trainer van de Red Devils. Mourinho volgde toen de ontslagen Louis van Gaal op terwijl hij zelf op 17 december 2015 op straat was gezet door Chelsea. In zijn twee volle seizoenen in Manchester won Mourinho de Europa League en de League Cup. Op weg naar de finale van die laatste Europese beker kegelde hij met United in de kwartfinales Anderlecht uit het toernooi. In de Premier League werd hij toen pas zesde.

In het daaropvolgende seizoen werden ze vicekampioen in Engeland, maar nadien ging het bergafwaarts met de prestaties van de club, die onder de Portugees vanuit de reactie voetbalde. Daarvoor kon Mourinho wereldwijd op weinig sympathie rekenen. Nu ook de resultaten ondermaats zijn, was het ontslag onafwendbaar geworden.

Het afscheid van ’The Special One’ hing al langer in de lucht, door de tegenvallende resultaten dit seizoen. United verloor zondag de topper tegen Liverpool met 3-1 waardoor de achterstand op de koploper van de Premier League opliep tot liefst negentien punten. De titel is dan ook al een tijdje weg voor de Mancunians en het zal nog tot het einde bikkelen worden voor de Europese plaatsen. In de Champions League overleefden ze de groepsfase, maar in de achtste finales wacht met Paris Saint-Germain een wel erg lastige tegenstander.

Foto: AP

“Respect”

Een droomhuwelijk was het echter nooit op Old Trafford, daarvoor ging de Portugees te vaak in de clinch met bestuur en achterban. Zo nam hij vorige zomer het transferbeleid van de club nog openlijk op de korrel, omdat hij vond dat United niet gewapend genoeg aan de start van het nieuwe seizoen zou verschijnen. Een jaar eerder had hij Romelu Lukaku nog naar Manchester gehaald voor een bedrag van 85 miljoen euro, terwijl hij jaren eerder de spits bij Chelsea volledig links had laten liggen.

Mourinho gaf Lukaku op Old Trafford echter veel vertrouwen en ook Fellaini werd door de coach als een van zijn sleutelspelers beschouwd. De Portugees had ongetwijfeld een belangrijk aandeel in de contractverlenging die de middenvelder er afgelopen zomer tegen de verwachtingen in ondertekende. Met sterspeler Paul Pogba had hij dan weer een moeilijke relatie, het tweetal ging onlangs op training nog in de clinch.

Paul Pogba tweeted this less than an hour after #MUFC announced Jose Mourinho's sacking - and then deleted it... #Juventus pic.twitter.com/7L3xsB7vGq — footballitalia (@footballitalia) December 18, 2018

Ook met de Belgische bond zou er sprake zijn van een moeilijke relatie, omdat zijn spelers soms geblesseerd terugkeerden naar hun club na interlandverplichtingen. Zo was er bij het Nations League-tweeluik van vorige maand een plotse afzegging van Fellaini, terwijl er mysterieus gedaan werd rond een blessure van Lukaku, die eveneens niet aan spelen toekwam. Tijdens de thuiswedstrijd tegen IJsland dook Mourinho dan weer plots op in de tribunes van het Koning Boudewijnstadion.

