Naaktmodel Marisa Papen (26) choqueert opnieuw: “Ik wil die heilige muurtjes van de kerk nu afbreken”

Het Limburgse naaktmodel Marisa Papen (26) is in het Vaticaan urenlang opgepakt nadat ze er een reeks controversiële naaktfoto’s maakte. Ze liet zich ‘kruisigen’ en sleepte dat houten kruis ook naakt door de straten voor de Sint-Pietersbasiliek. “Om de hypocrisie van de Kerk aan te kaarten”, zegt ze zelf. “Dit is mijn manier om m’n onbegrip te uiten dat die heilige muurtjes van de Kerk nog steeds overeind staan.”

“Toen ik twaalf was, vertelde een van mijn beste vriendinnen me dat ze tijdens haar eerste communie in de kerk misbruikt werd. Een paar jaar later had ik een vriendje die hetzelfde had meegemaakt. Mijn ...