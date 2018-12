Gewezen “pleegvader” van Thomas Buffel in cel voor gruwelmoord

Stekene / Temse / Antwerpen -

Garagehouder Michel Z. uit Stekene zit in de cel op verdenking van moord. De man wordt ervan verdacht een crimineel uit Temse in zijn garage op gruwelijke wijze te hebben omgebracht. De uit Rotterdam afkomstige garagist gaf in het verleden nog onderdak aan voetballers als Thomas Buffel en Gill Swerts.