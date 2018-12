Politie waarschuwt: “Komende twee weken loop je het meeste risico dat er wordt ingebroken”

Politiediensten in het hele land waarschuwen tijdens de eindejaarsperiode voor inbrekers. “Gemiddeld krijgen dagelijks 144 gezinnen ongewenst bezoek. Op kerstavond is dat ongeveer het dubbele”, klinkt het. Leg daarom dure pakjes niet te zichtbaar onder de kerstboom en zet geen lege dozen van dure elektrotoestellen op de stoep om te worden opgehaald door de vuilniswagen.

December is samen met november de dievenmaand bij uitstek. Vorig jaar werden in november 5.023 inbraken of pogingen daartoe gepleegd, in december 5.699. Het zwaartepunt ligt in de twee laatste weken van het jaar. Want dieven zijn zeker ook geïnteresseerd in de pakjes die onder de kerstboom liggen.

“Leg daarom geen cadeautjes rond de kerstboom waarvan dieven die door het raam naar binnen komen kijken, kunnen vermoeden dat er dure spullen in zitten. Laat elektro- of multimediatoestellen niet inpakken met cadeaupapier waarop het logo van een winkel staat. Zet ook geen verpakkingen van juweliers dicht bij het raam. Het zijn allemaal details waar inbrekers op letten en die het verschil kunnen maken waarom ze bij u en niet bij de buren inbreken”, zegt preventie-ambtenaar van de stad Brussel Sara Visée.

De eindejaarsperiode is een tijd van tradities. Mensen gaan vaker de deur uit voor familiefeesten en restaurantbezoeken. Of ze trekken er voor een paar dagen op uit. En dat weten inbrekers natuurlijk ook zodat ze ongestoord op zoek kunnen naar juwelen, geld, computers en multimedia, gsm’s en kledij. Want die zijn nog altijd het meest gegeerd. Omdat ze er gemakkelijk mee weg kunnen en omdat ze ook het best te verhandelen zijn nadien.

Besafe.be, de preventiedienst van de federale overheid, geeft volgende tips voor de feestperiode.

*Geef uw huis een bewoonde indruk: Wek de indruk dat u gewoon thuis bent. Dat kan op verschillende manieren: het licht laten branden, de brievenbus (laten) leegmaken als u langere tijd afwezig bent. En zeker niet op sociale media vertellen dat u weg bent of foto’s posten.

“Wij geven altijd de raad om verlichting met bewegingsdetectie te installeren. Of met een timer, zodat de lichten af en toe gaan branden en nadien vanzelf weer doven”, zegt Sara Visée nog.

“Let op: laat zeker de lichtjes van de kerstboom NIET branden wanneer je niet thuis bent. Dat geeft misschien de indruk dat er iemand thuis is. Maar je kan het niet vertrouwen omdat ze brand kunnen veroorzaken”, klinkt het bij de Antwerpse brandweer.

*Sluit ramen en deuren: Sluit je woning altijd goed af. Het klinkt evident, maar dat is het niet altijd. “We horen het vaker dat mensen zeggen: ik was gewoon even de kinderen van school gaan halen of naar de bakker gegaan. Tijd genoeg voor een inbreker om snel wat kostbare spullen te stelen.”

*Laat een onbekende niet zomaar binnen: Een gezonde dosis wantrouwen kan geen kwaad. Laat iemand die u niet kent, niet zomaar binnen in uw huis. Zelfs al klinkt het verhaal dat hij of zij vertelt geloofwaardig. En laat je toch iemand binnen, laat hem dan geen moment alleen en laat hem of haar zeker geen foto’s maken in je huis. “We hebben een geval gehad vorig jaar. Een man zei dat hij verbouwingen bezig was aan zijn huis en vroeg of hij enkele foto’s mocht nemen om wat inspiratie op te doen. Enkele dagen later werd er ingebroken. Het kan toeval zijn, maar daar geloven wij meestal niet in”, klinkt het bij de Leuvense politie.

*Help inbrekers niet: Het klinkt zo logisch als het maar kan zijn. Maar een ladder tegen het huis of ander materiaal in de tuin laten slingeren, kan al een enorme hulp zijn om binnen te breken. Vaak wordt deze tip simpelweg over het hoofd gezien net omdat hij zo eenvoudig is. Laat daarom ook geen ramen op kiep staan en leg nooit een sleutel onder de mat of onder een bloempot. Tegenwoordig zijn er erg handige sleutelkluisjes met nummerslot te koop.

*Extra beveiliging hoeft niet altijd duur te zijn: Probeer eens in het hoofd te kruipen van een inbreker en bekijk uw huis door zijn of haar ogen. Waar zitten de zwakke plekken? Daar kan u dan extra op focussen door extra beveiliging te voorzien. Een stevig veiligheidsslot, gelaagd glas, buitenverlichting die aanspringt wanneer iemand bij de woning komt: het zijn allemaal maatregelen die helpen om inbrekers buiten te houden.

In doe-het-zelfzaken koop je voor een paar euro’s alarmsystemen die je aan de binnenkant van de deur vijst of zelfs kleeft. Ze maken genoeg lawaai om dieven weg te jaren. “Want een inbreker is meestal geen grote held. Bij het minste lawaai vlucht hij om de confrontatie met de bewoners te vermijden”, klinkt het bij de federale politie.

Ook nuttig is een lat in de gleuf van schuiframen leggen zodat het raam niet langs buiten kan worden geopend. Binnen kan je achter elke deur naar buiten toe een gaatje boren. Daarin kan je, wanneer je weg gaat, een staafje steken zodat de deur langs buiten niet geopend kan worden. Schuifslotjes zijn nog eenvoudiger.

Een alarminstallatie is natuurlijk nog beter en veiliger, maar wel een stuk duurder.

*Dieven komen liever niet waar er een hond in huis is: Een van de beste alarminstallaties is een hond. Inbrekers weten niet hoe hij zal reageren op een onbekende in huis. “Het valt op dat er maar zelden wordt ingebroken in woningen waar duidelijk een hond aanwezig is”, klinkt het bij de federale politie.

*Hou inventaris bij van waardevolle spullen: Ben je toch bij de ongelukkigen, kan een inventaris van waardevolle voorwerpen helpen bij het indienen van een klacht bij de politie en bij het opmaken van een dossier voor de verzekering. Maak de goede gewoonte om serienummers te noteren van duurdere spullen. Hou de facturen ook bij en maak eventueel foto’s.

*Hang niet de held uit: “Kom je thuis en zie je dat er inbrekers aan het werk waren of zelfs nog altijd binnen zitten, hang dan vooral niet zelf de held uit maar bel de politie. Je weet nooit hoe iemand die zich in het nauw gedreven voelt, kan reageren”, waarschuwt de politie nog.

En wat als het toch tot een confrontatie komt: Tracht dan kalm te blijven, geef bij een confrontatie wat de dief vraagt en vermijd een gevecht aan te gaan. Probeer de dader ook zo goed mogelijk te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven.