Opvoeder die instond voor jonge slachtoffers van seksueel misbruik zelf betrapt op kinderporno

Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 33-jarige Bruggeling veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor bezit en verspreiding van kinderporno. Op het moment van de feiten stond de beklaagde als opvoeder in voor de begeleiding van jongeren die vaak zelf seksueel misbruikt waren.

Het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children kreeg meldingen over de verspreiding van kinderporno. Die informatie werd via Europol overgemaakt aan het Belgische gerecht. Aan de hand van zijn gsm, zijn e-mailadres en zijn IP-adres kwam M.V. als verdachte in beeld. Op 10 oktober 2017 werden bij een huiszoeking bestanden aangetroffen met duizenden afbeeldingen van minderjarige jongens. Minstens 491 foto’s en 27 video’s bleken van kinderpornografische aard.

De beklaagde had naar eigen zeggen al op eigen initiatief contact opgenomen met Stop it now, een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens. M.V. wilde zich toen al laten begeleiden, maar schrok van het psychiatrische aspect van die hulpverlening. Op het moment van de feiten was de man zelf trouwens aan de slag als opvoeder. V. begeleidde regelmatig jongeren die het slachtoffer waren van seksueel misbruik. Na de huiszoeking werd hij ontslagen. Ondertussen werkt de beklaagde opnieuw als hulpverlener, maar nu voor volwassenen met een mentale beperking.

De rechter hield rekening met het schuldbesef van de beklaagde. M.V. werd uiteindelijk veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De komende jaren moet hij therapie blijven volgen. De Bruggeling kreeg ook een geldboete van 4.000 euro, waarvan 800 euro effectief. Bovendien is de man voor tien jaar zijn burgerrechten kwijt en mag hij tien jaar geen functies uitoefenen waarbij hij in contact kan komen met minderjarigen.