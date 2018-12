LIVE. Premier Michel wil verder met voorlopige twaalfden en pleit voor "coalitie van goede wil". Lot in handen van parlement, oppositie in beraad

Het ging er vandaag erg bitsig aan toe in de Kamer tijdens wat het begin is van een cruciale driedaagse voor premier Charles Michel. De premier gaf in een lange toespraak te kennen dat hij verder wil met zijn minderheidsregering en daarbij op de steun rekent van "een coalitie met goede wil". Hij lijkt daarbij vooral de centrumlinkse partijen een hand te reiken, maar het is nog maar de vraag of die voldoening vinden in de antwoorden van de premier. De grote vraag is en blijft nog steeds of er straks een motie van wantrouwen komt en de deur naar vervroegde verkiezingen open wordt gezet.