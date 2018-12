Meisje (16) in fietsenstalling van Rotterdamse school doodgeschoten

Een zestienjarig meisje is in de Essenburgstraat in Rotterdam doodgeschoten. Een 31-jarige verdachte is in de Bergselaan opgepakt, meldt de politie. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. Volgens getuigen is de verdachte een ex-vriend van het slachtoffer. De politie bevestigt dat de verdachte het slachtoffer kende.