IJssalon looft 500 bollen ijs uit voor gouden tip die naar fietsendief leidt

Sint-Niklaas - De bekende ijszaak Cremerie Francois in Sint-Niklaas werd zondagavond bestolen. De beloning voor wie de gouden tip levert die leidt naar de dief, doet alvast watertanden: vijfhonderd gratis bollen ijscrème. Én ook nog eens 200 euro.

“Een onbekende man bracht die bewuste avond om 19 uur een bezoekje aan onze magazijnen in Zwijgershoek”, meldt Cremerie Francois in een bericht met foto’s op de sociale media. “Hij drong binnen en vertrok met onze zwart e-bike van het merk Elby. De dader werd gefilmd door onze bewakingscamera’s. Wie weet wie de man is of waar onze fiets is, wordt gevraagd om contact op te nemen met ons. En dat in ruil voor een mooie beloning.”