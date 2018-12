José Mourinho neemt na 895 dagen afscheid van zijn hotelsuite en laat gepeperde rekening na

José Mourinho is niet langer de coach van de Engelse topclub Manchester United. Na 895 dagen checkt hij uit bij het vijfsterren Lowry Hotel, waar hij al die tijd verbleef. Zijn verblijf in zijn luxueuze Riverside Suite kostte de club - op z’n zachtst gezegd - een aardige duit.

Het afscheid van de 55-jarige flamboyante Portugees hing al langer in de lucht, door de tegenvallende resultaten dit seizoen. José Mourinho kwam in 2016 op Old Trafford terecht, waar hij destijds Louis van Gaal opvolgde als manager.

Terwijl zijn gezin in Londen bleef, verkoos The Special One een suite in het luxueuze Lowry Hotel boven een huis of appartement van de club. Het bekroonde Lowry Hotel ligt aan de oever van de rivier de Irwell en domineert de skyline met haar gebogen glazen gevel. Meermaals werd hij gefotografeerd terwijl hij bediend werd door de piccolo, waarmee hij na al die tijd duidelijk een goede band had opgebouwd.

Foto: Photo News

In totaal zou hij 895 dagen verblijven in één van de Riverside Suites, goed voor een rekening van naar schatting 598.000 euro... Die suites zijn volgens de omschrijving dan ook “groot genoeg voor enkele banken met een rustgevend uitzicht op de rivier, een aparte lounge en eetkamer met een kleine kitchenette. Ze geven het gevoel van een stijlvol privé-appartement”.

Ontslagpremie

Dat is niet de enige rekening die Mourinho achterlaat. Volgens de Engelse media zou hij een opstapvergoeding tussen de 17 en 25 miljoen euro opstrijken...

In 2,5 seizoenen loodste Mourinho de club naar drie prijzen: Supercup 2016, League Cup 2017 en Europa League 2017. Op weg naar de finale van die laatste Europese beker kegelde hij met United in de kwartfinales Anderlecht uit het toernooi. In het daaropvolgende seizoen werden ze vicekampioen in Engeland, maar nadien ging het bergafwaarts met de prestaties van de club, die onder de Portugees vanuit de reactie voetbalde. Daarvoor kon Mourinho wereldwijd op weinig sympathie rekenen. Nu ook de resultaten ondermaats zijn, was het ontslag onafwendbaar geworden.