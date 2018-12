Ook Jan Vertonghen komt dit jaar niet meer in actie

Tottenham Hotspur kan tijdens de drukke eindejaarsperiode in de Premier League niet rekenen op Jan Vertonghen. De Rode Duivel heeft in het Champions League-duel tegen FC Barcelona een dijblessure opgelopen en wordt pas in januari opnieuw op training verwacht, zo maakte zijn club dinsdag bekend. Eerder raakte bekend dat ook Thomas Vermaelen bij Barça dit jaar niet meer in actie komt.