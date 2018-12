Red Flame Yana Daniëls stond op uit de dood en speelt nu bij Liverpool: “Ik heb een X-been en een O-been, past perfect”

“Een droomtransfer”. Zo werd de verhuis van Yana Daniëls van Bristol City naar Liverpool bestempeld. Voorlopig loopt nog niet alles op wieltjes voor de Red Flame maar als je weet waar ze vandaan komt, doet iedereen zijn of haar petje af. “Er werd mij gezegd dat topsport voor 99 procent uitgesloten was”, aldus de 26-jarige aanvalster.

Liverpool staat na elf speeldagen pas achtste op elf ploegen in de Women’s Super League. In de laatste vijf wedstrijden werd er vier keer verloren en een keer gelijkgespeeld. Ook in de League Cup wil ...