Regering wil verder besturen met “voorlopige twaalfden”

Premier Michel rekent niet meer op de goedkeuring van een definitieve begroting in het parlement, nu N-VA daar voor hem “onaanvaardbare” voorwaarden heeft aan gekoppeld. Hij stelt nu voor om verder te besturen met voorlopige twaalfden.

De Kamer zou normaal gezien donderdag stemmen over de begroting die de Zweedse coalitie, nog met N-VA dus, heeft opgesteld. De N-VA heeft intussen de regering verlaten en koppelde nieuwe voorwaarden aan het goedkeuren van de begroting. Maar premier Michel had de voorbije dagen al aangegeven dat hij daar niet op zou ingaan, en herhaalde dat ook dinsdagnamiddag in de Kamer.

Hij kiest daarom de vlucht vooruit en wil nu verder besturen met voorlopige twaalfden. Dat betekent dat de overheid per maand niet meer mag uitgeven dan een twaalfde van de begroting van vorig jaar. Zo’n begroting werd eerder vandaag al uitgewerkt, bevestigde begrotingsminister Sophie Wilmès (MR) aan Belga.

Ook voor zo’n begroting met voorlopigde twaalfden is nog altijd de goedkeuring van het parlement nodig. Zonder zo’n goedkeuring mag de overheid immers geen belastingen innen of uitgaven doen. Zonder zo’n goedgekeurde begroting met voorlopige twaalfden zou de overheid geen lonen of facturen meer kunnen betalen.