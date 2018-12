Exclusieve beelden: zo gewelddadig ging het er aan toe tijdens de Marrakech-betoging

Brussel - De ‘gele hesjes’ hadden de voorbije weken al voor flink wat schade gezorgd in Brussel. Maar wat de ordediensten zondag tijdens de Marrakech-betoging naar het hoofd gekegeld kregen, was nog van een ander kaliber, zo blijkt uit beelden die onze redactie in handen kreeg. Een regelrechte veldslag was het, vergelijkbaar met de voetbalrellen enkele jaren geleden.

Veel van de amokmakers behoorden niet toevallig tot de harde kern van voetbalsupporters. In eigen land, maar ook in Nederland. Volgens de politie kregen de manifestanten ‘versterking’ van tientallen Feynoord-supporters. Een harde kern die maar op één ding uit is: de confrontatie aangaan met de ordediensten. En, zoals zondag, met de media.

De beelden die we toegestuurd kregen van in de buurt van het Brusselse Berlaymontgebouw, in de Europese wijk, spreken voor zich. Een jongeman, mogelijk een journalist of blogger, werd er door verschillende amokmakers aangevallen en kreeg verschillende rake klappen recht in het gezicht. De politie weet voorlopig nog niet om wie het gaat en waarom hij zo zwaar werd aangepakt.

“Eerst dachten we dat het om een collega in burger ging, maar die opereren tijdens dit soort van manifestaties altijd in groepjes zodat ze elkaar kunnen helpen en beschermen”, zo luidt het bij de Brusselse politie.

“Zoveel geweld maken we zelden of nooit mee. Er wordt wel eens vaker met zaken gegooid, maar dit was buitensporig. Zelfs onze paarden werden geviseerd. Ongezien”, klinkt het.

Aanslag

Op een ander filmpje is te zien hoe een ploeg van de politie van de zone Montgomery (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe) wordt belaagd door een groep amokmakers. Het voertuig met twee inspecteurs aan boord kan ontsnappen door achteruit te rijden om daarna plankgas weg te rijden. De schade aan het voertuig is groot. De spiegels zijn afgebroken en er werden verschillende blutsen in het koetswerk gestampt en geslagen.

Uiteindelijk zijn een honderdtal manifestanten opgepakt door de politie. “Drie van de zes verdachten die gerechtelijk werden opgepakt na de Mars tegen Marrakech, verschijnen op 24 januari voor de Brusselse correctionele rechtbank. Ze kregen een rechtstreekse dagvaarding”, zegt Gilles Dejemeppe van het Brusselse parket.

Een van hen, de 55-jarige L.D., dreigde na de betoging op Facebook met een aanslag en viseerde daarbij de VRT en haar journalisten voor hun ‘gekleurde berichtgeving’. Een andere, L.F. (35), bekogelde de politie met stenen en andere projectielen. En P.V. (34) gebruikte pepperspray tegen de politie, wat sowieso een verboden wapen is.