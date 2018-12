Lionel Messi heeft er (alweer) een record bij: vijfde Europese Gouden Schoen

Lionel Messi is dinsdag in de prijzen gevallen. De Argentijnse superster van FC Barcelona werd in eigen stad geëerd als de beste doelpuntenmaker van het seizoen 2017-2018. Messi won die trofee voor de vijfde keer, een record.

Liefst 34 keer deed Messi de netten trillen vorig seizoen. Niemand in Europa deed beter. Messi kreeg uit handen van Marca dan ook zijn vijfde Gouden Schoen. De top van de Blaugrana was aanwezig op de ceremonie, net als spelers Sergio Busquets en Sergi Roberto. Messi won de trofee eerder in 2010, 2012, 2013 en 2017. Tussendoor won Luis Suarez (2014, 2016) twee keer en Cristiano Ronaldo drie keer (2011, 2014, 2015).

?? Leo #Messi??

?? Record 5th #GoldenShoe

???? 2009/10 ??? 34 goals

???? 2011/12 ??? 50 goals

???? 2012/13 ??? 46 goals

???? 2016/17 ??? 37 goals

???? 2017/18 ??? 34 goals pic.twitter.com/3zL8fsGSgx — FC Barcelona (@FCBarcelona) 18 december 2018