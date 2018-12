Paus Franciscus: “Haat tegen migranten niet aanvaardbaar”

Paus Franciscus heeft afgerekend met politici die migranten als zondebok gebruiken. “Het politieke discours dat migranten van alle kwaad beschuldigt en hen alle hoop ontneemt, is onaanvaardbaar”, zei de paus in zijn traditionele boodschap van vrede op dinsdag in Rome.

De mens leeft momenteel in een klimaat van wantrouwen dat in de schrik voor anderen of vreemden “in de vrees voor het verlies van het eigen voordeel is geworteld”. “Afscherming” en “nationalisme” vormen een gevaar voor wereldvrede.

In plaats van de schrik voor migranten aan te wakkeren, moet benadrukt worden dat vrede rust “op respect voor elke persoon ongeacht zijn afkomst en met respect voor de wet en het algemeen welzijn”, aldus de kerkvorst. “Naast de deugden heersen er in de politiek ook veel ondeugden, die te wijten zijn aan zowel de ongeschiktheid van de persoon als de mistoestanden in de instellingen”.

De paus publiceert regelmatig een boodschap voor de Internationale Dag van de Vrede, die de Katholieke Kerk op 1 januari viert. Dit jaar staat die in het teken van een goede politiek ten dienste van de vrede.