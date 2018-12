Vijftien jaar voor moordpoging op ex-vriendin in frituur in Diest

Leuven / Diest - Correctionele rechtbank van Leuven veroordeelt Filip L. tot 15 jaar cel voor poging tot moord op zijn ex-vriendin door nachtelijke brandstichting.

Filip L. baatte jarenlang frituur ‘t Lekkerbekje uit langs de Halensebaan in Webbekom, deelgemeente van Diest. Hij had de goed draaiende zaak overgenomen van zijn ouders, die er twintig jaar van hun leven aan hadden gespendeerd. De nieuwe vrouw in zijn leven, met wie hij zeven jaar een relatie zou hebben, nam al na zes maanden haar intrek in de woning boven de frituur. Ze stak ook een handje toe bij de uitbating van de eetgelegenheid.

De relaties kwamen in de loop van 2015 serieus onder druk te staan. Niet alleen die tussen L. en zijn partner, die hij verdacht van ontrouw en overspel met een buurman en die geregeld de nacht elders doorbracht. Ook de verstandhouding tussen L. en zijn dochter, die hij had uit een vorige relatie, kreeg een stevige deuk. Het meisje werd zelfs verstoten, wat volgens latere getuigenissen te wijten was aan de afwijzende opstelling van de vriendin van de vader.

Onverwacht gesloten

Door toenemende spanningen bleef de frituur steeds vaker onverwacht gesloten. De klanten begonnen weg te blijven en er ontstond een financieel doemscenario. In zijn hoofd zag Filip L. het faillissement al voor de deur staan. Hij zocht professionele hulp voor opduikende psychische problemen. De uitbater zag geen uitvlucht meer en nam in de nacht van 8 op 9 augustus 2015 een drastische beslissing. Hij stak om 5.30 uur zijn frituur en woning in brand.

Zijn toen 38-jarige partner was op dat moment in het pand aanwezig. Ze lag boven te slapen. De vrouw kon nog net op tijd via een dakraam de brandende woning ontvluchten. Ze sprong vanuit de tweede verdieping op een plat dak. Met verwondingen aan beide voeten werd ze opgenomen in het ziekenhuis in Diest. De uitbater bevond zich nog in het pand toen de brandweer ter plaatse kwam. Hij werd met intoxicatieverschijnselen naar het ziekenhuis in Genk overgebracht.

Uit de manier waarop de brand zich had ontwikkeld, bleek al snel dat het vuur aangestoken was. Deskundigen van het Leuvense parket vonden brandversnellers. De frituuruitbater bekende de brandstichting. Hij wilde naar eigen zeggen zelfdoding plegen. Zowel tijdens het onderzoek als op de zitting ontkende Filip L. dat hij zijn partner wilde doden. “Ik wist niet dat zij in het huis aanwezig was. Ik heb nooit de bedoeling gehad om haar te doden. Ik wilde alleen mezelf van het leven beroven.”