Pech voor Anderlecht: einde seizoen voor talentvolle middenvelder na zware knieblessure

Het slechte nieuws blijft maar duren voor Anderlecht. De opvolger van Vanhaezebrouck zal dit seizoen geen beroep meer kunnen doen op Albert Sambi Lokonga. De 19-jarige middenvelder liep afgelopen zondag tegen Cercle Brugge een scheur in de ligamenten van de knie op en is out voor de rest van het seizoen.

Albert Sambi Lokonga is een jeugdproduct van paars-wit dat zich de laatste matchen stevig aan het doorzetten was in het eerste elftal, mede door de blessures van Adrien Trebel en Yevhen Makarenko. De voorbije matchen stond hij telkens in de basis. Tot hij zondag geblesseerd uitviel tegen Cercle.