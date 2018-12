Parijs trekt miljoen uit voor schade door protest van de gele hesje

De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft dinsdag aangekondigd dat de stad een miljoen euro uittrekt voor handelaars die schade ondervonden hebben bij de betogingen van de “gele hesjes”. De steun komt er onder de vorm van belastingvrijstellingen en een noodfonds.

Hidalgo roept de Parijzenaars ook op om de handelaars te blijven ondersteunen, door hun kerstaankopen in de winkels te doen eerder dan online. “453 Parijse winkels werden beschadigd door vandalen in december, in de marge van de betogingen” en “honderden andere waren genoodzaakt om preventief de deuren te sluiten”, aldus de burgemeester in een persbericht.