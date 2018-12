Meisje (19) stierf vreselijke dood in hotel: familie eist 50 miljoen dollar

Een autopsie heeft de doodsoorzaak van de Amerikaanse Kenneka Jenkins aangetoond. Het negentienjarige meisje werd in september vorig jaar dood aangetroffen in een vriesruimte in een hotel. Haar familie eist nu een schadevergoeding van 50 miljoen dollar.

Kenneka Jenkins (19) was begin september vorig jaar aanwezig in het Crowne Plaza Hotel and Conference Center in Rosemont voor een feestje met vrienden. Enkele uren later werd ze als vermist opgegeven. Na het feestje had niemand haar nog gezien.

Een dag later werd haar levenloze lichaam aangetroffen in een grote vriesruimte in het hotel. Het meisje had er urenlang vastgezeten en was doodgevroren.

Bewakingsbeelden

In het kader van het onderzoek gaf de lokale politie bewakingsbeelden vrij waarop het meisje voor het laatst te zien was. Daarop was te zien hoe Jenkins om 3.20 uur ’s nachts uit de lift stapte en moeizaam door de gangen strompelde.

Hoewel op de video niet te zien was dat ze zelf de vriesruimte binnenstapte, gingen de onderzoekers daar wel van uit. Nochtans was het vermoeden dat iemand haar had opgesloten in de ruimte groot.

Maar niemand kon zeker zijn, aangezien de laatste meters niet op beeld stonden omdat er geen camera hing bij de ingang van de vriescel met dubbele stalen deuren.

Autopsie

Uit de autopsie is nu gebleken dat Kenneka onder invloed van drank en drugs was. Vermoedelijk slaagde ze er niet in om de deur van de vriezer van binnenuit te openen. Volgens de politie was er niets mis met het slot.

De familie claimt nu dat het personeel van het hotel nalatig is geweest. Daarom eisen ze een schadevergoeding van 50 miljoen dollar omdat de vriescel nooit toegankelijk had mogen zijn.