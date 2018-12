Elio Di Rupo: “Antwoord van de premier was teleurstellend”

Premier Michel mag dan de hand gereikt hebben aan de linkse partijen, volgens PS-voorzitter Elio Di Rupo was het allemaal veel te vaag. De kans is dus groot dat SP.A en/of PS de komende uren alsnog een motie van wantrouwen indienen.

“Het betoog van de premier was teleurstellend”, aldus Di Rupo in Villa Politica. “Het volstaat niet om de hand te reiken, we hebben precieze teksten nodig. We hebben nog heel wat andere eisen dan de verlaging van de BTW op elektriciteit, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de prijs van de geneesmiddelen. Daar hebben we geen concrete antwoorden op gehoord. Wat de premier beloofde, is volgens mij niet genoeg. We gaan nu in beraad, en ook met SP.A overleggen. Maar wat mij betreft was het allemaal veel te vaag. “