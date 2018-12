De mislukte tactiek van Michel: gegokt en verloren

Premier Charles Michel (MR) liet de eigen begroting los en legde zijn lot in handen van het parlement. Hij had er een zwenk naar links en een noodbegroting voor over om vervroegde verkiezingen te vermijden. In de hoop dat de oppositie en zijn eigen regeringspartners zouden meegaan in dat pleidooi. Het bleek een grote gok, die niet uitdraaide zoals hij had verhoopt.