Tachtiger bezweken aan verwondingen na aanrijding in Lanaken

Lanaken -

In de Genkse campus Sint-Jan van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is dinsdag in de late namiddag de 86-jarige man uit Lanaken bezweken die rond 8 uur betrokken raakte bij een verkeersongeval in zijn gemeente. Dat heeft de lokale politie bevestigd. Twee personenwagens kwamen met elkaar in botsing op de Maastrichterweg aan het kruispunt met de Steenselbergweg. Een mugteam moest de automobilist, die al uit zijn wagen was gehaald, reanimeren.