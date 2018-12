Vrouwenvoetbal: Anderlecht in beroep tegen vonnis gestaakte match op Standard Fémina

Brussel - RSC Anderlecht gaat niet akkoord met het vonnis van het Sportcomité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) omtrent de gestaakte match op bezoek bij Standard in het vrouwenvoetbal. Dat bevestigde RSCA dinsdag. Het Sportcomité besliste de competitiematch van 17 november te laten herspelen, Anderlecht gaat in beroep.

De competitiewedstrijd tussen Standard Fémina en Anderlecht in Angleur werd bij een 0-1 tussenstand stilgelegd, nadat rellen waren uitgebroken tussen amokmakers van beide ploegen. De match werd op 25 minuten van het einde definitief gestaakt toen mannen in bivakmutsen het veld bestormden. Supporters raakten daarbij slaags.

Het Sportcomité kon beslissen om punten af te nemen, maar deed dat niet. Volgens het disciplinaire orgaan deelden Standard en Anderlecht de verantwoordelijkheid, een replay was volgens het Sportcomité dan ook de beste oplossing. Beide clubs kregen wel een boete van 1.500 euro.

Anderlecht is het daar niet mee eens en tekende beroep aan. Dat wordt vrijdag 21 december om 11u behandeld door het Beroepscomité, zo bevestigde de KBVB.

Na twaalf speeldagen is landskampioen Anderlecht, met een match minder gespeeld, tweede in de Superleague, op vijf punten van AA Gent. Standard, de kampioen van 2016 en 2017, is op zeven punten derde. (belga)