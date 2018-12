Premier Michel dient ontslag in: hoe moet het nu verder?

Premier Michel heeft de handdoek in de ring gegooid en zit momenteel bij de koning om zijn ontslag in te dienen. Hoe moet het nu verder?

De koning kan het ontslag onmiddellijk aanvaarden, waardoor de regering Michel II in lopende zaken gaat. Er zijn dan twee mogelijkheden. Ofwel stelt de regering voor om het parlement te ontbinden. In dat geval moeten er binnen de veertig dagen nieuwe verkiezingen plaatsvinden.

Ofwel komen regering en parlement overeen dat het parlement voorlopig niet ontbonden wordt, en de regering in lopende zaken blijft tot aan de verkiezingen van 26 mei. De regering kan dan de komende dagen geen nieuw beleid meer voorstellen, maar mag nog wel reeds besliste zaken en het reguliere beleid uitvoeren. Bij diverse politieke bronnen is echter te horen dat 5 maanden lopende zaken wel heel erg lang is.

Ofwel houdt de koning het ontslag van de regering in beraad, en start hij consultaties op. Op die manier koopt hij wat tijd.

Ofwel weigert de koning het ontslag van de regering en doet Michel II voort, maar in dat geval ontbeert de regering elke democratische legitimiteit en is ze vleugellam. Bovendien dreigt er dan in het parlement alsnog een motie van wantrouwen. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat de koning dit doet.