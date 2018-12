Bejaarde man doodt vrouw en bedreigt zoon met vuurwapen

Leuven / Scherpenheuvel-Zichem - Voor de correctionele rechtbank van Leuven is dinsdag het eigenlijke proces tegen Livin B. behandeld. De 74-jarige man wordt beschuldigd van moord op zijn vrouw en moordpoging op zijn zoon in Scherpenheuvel-Zichem in 2012. De debatten draaiden rond de vraag of het ene fatale schot bewust dan wel per ongeluk werd afgevuurd. En ook of de kogel eigenlijk bedoeld was voor de zoon, op wie B. zijn vuurwapen had gericht.

Georgina Janssens (65) werd op 12 december 2012 doodgeschoten in de echtelijke woning in Scherpenheuvel-Zichem. Haar man Livin B. zegt dat het vuurwapen toevallig afging na een ruzie met een van de twee inwonende zonen.

Twee maanden voor de feiten had Eddy B. op zijn 39ste levensjaar zijn intrek genomen bij zijn ouders. Financiële problemen dwongen hem daartoe. Hij had een Poolse vrouw vrijgekocht die topless bediende in een restaurant en een krantenwinkel gekocht. De ouders vormden toen al 44 jaar een koppel. Voor de moeder was de zoon welkom, maar Livin B. zag hem liever elders wonen. Dat leidde tot spanningen.

Op de dag van de feiten maakte Eddy B. zich druk omdat zijn eveneens inwonende 7-jarige dochter problemen had met rekenoefeningen. Omstreeks 18 uur kwam het tot een hoogoplopende discussie tussen vader en zoon over een doosje lucifers. Livin B. nam zijn zoon in een wurggreep en sloeg hem op het hoofd. De zoon gaf zijn vader op zijn beurt een slag op de neus. De ruzie escaleerde en Livin B. ging in de slaapkamer zijn vuurwapen halen. Beneden richtte hij het wapen op zijn zoon, die het kon afweren. Daarbij werd een schot gelost, dat Georgina Janssens in het hoofd raakte. Ze was op slag dood.

Livin B. heeft altijd volgehouden dat het wapen per ongeluk afging. Hij richtte het op zijn zoon “om hem de daver op het lijf te jagen”. Tijdens het onderzoek heeft de beklaagde zijn verklaringen gewijzigd. Eerst stelde hij dat hij niet wist dat het wapen geladen was. Nadien kon hij zich niet herinneren waar de kogel vandaan kwam. Mogelijk stond het wapen geladen op de slaapkamer. Maar het kon ook dat hij het op het moment zelf geladen had met resterende munitie. Zijn vrouw was een fervente tegenstandster van een wapen in huis en had het gros van de munitie eerder weggegooid.

De debatten draaiden niet alleen om de vraag of Livin B. al dan niet bewust geschoten heeft. De weerstand van de trekker van het wapen in kwestie bedraagt 2,5 kilogram. Dat betekent dat de gebruiker heel wat kracht moet gebruiken om die over te halen. Een tweede item was of de bejaarde man misschien veeleer zijn zoon wilde doden. Dieperliggend woedde ook de strijd om de (klein)dochter, die via een voogd burgerlijke partij is.