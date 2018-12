Gwendolyn Rutten (Open VLD): “N-VA wilde vervroegde verkiezingen”

Voor Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten is het duidelijk: “De N-VA wil graag nieuwe verkiezingen. Dat hoor ik hier al heel de week.”

Rutten is duidelijk over welke partij verantwoordelijk is voor de crisis waarin we nu verzeild geraakt zijn. “Toen zijn we met vier partijen begonnen aan sterk verhaal waarin we meer jobs en meer welvaart voor de mensen hebben gecreëerd. Maar één partij wilde eruit stappen en is weggelopen. Onbegrijpelijk. Dat kunnen we vandaag alleen maar vaststellen.”

Volgens Rutten stuurt N-VA duidelijk aan op vervroegde verkiezingen. “Als je confederalisme op de tafel legt, is het wel duidelijk waar je op aanstuurt.”

Nochtans leek het er ook op dat Rutten de opening naar links van de premier vandaag niet echt steunde. En dat Open VLD zelf aanstuurde op het einde van de regering. Daarop antwoordde ze op de VRT dat alles op voorhand was doorgesproken. Maar ze onderstreepte heel duidelijk dat ze geen ander soort regering wou. “Er is nooit sprake geweest van een nieuwe regering op links. SP.A dreigde al dagenlang met een motie van wantrouwen.”