Na een lange doodstrijd is de regering Michel II dinsdagavond gevallen toen de premier besloot om naar de koning te gaan met zijn ontslag. De eerste minister van de federale regering benadrukt dat hij zijn best had gedaan om zijn voorstel te verdedigen “in belang van ons land en de medeburgers”. Naar dat voorstel werd echter niet geluisterd, stelde Michel vast: “Ik neem dus de beslissing om mijn ontslag in te dienen.”