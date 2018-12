John Crombez (SP.A): “Open VLD dwong premier Michel tot ontslag”

Het was uiteindelijk Open VLD die de federale regering dinsdag het finale duwtje gaf en premier Charles Michel geen andere optie liet dan zijn ontslag aan te bieden. Dat zeggen de socialistische oppositiepartijen sp.a en PS. “De premier kwam in het parlement met een lijst maatregelen waar de oppositie al jaren om vraagt, maar het is Open VLD die zelf die piste de grond inboorde”, zei sp.a-voorzitter John Crombez dinsdagavond in Terzake.

Crombez vond de toespraak van Michel in de Kamer naar eigen zeggen zeer verrassend. “Ik volgde vanop afstand en zag het een na het andere punt binnenkomen dat door ons en andere oppositiepartijen al jaren werd gevraagd: een lagere btw op elektriciteit, een verhoging van de pensioenen... Dat was een soort schuldbekentenis.”

Maar opmerkelijk genoeg, ging Crombez verder, boorde regeringspartij Open VLD de door Michel voorgestelde piste zelf de grond in. “Terwijl de schorsing van de parlementaire vergadering bezig was, liet Open VLD weten dat de jobsdeal en de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen moeten doorgaan. Daarmee ging de partij rechtstreeks in tegen de premier.”

Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo verwijst naar de tweet die Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten dinsdagmiddag verstuurde. Ook al dienden PS en SP.A, met de steun van Groen en Ecolo, een motie van wantrouwen in, is de oppositie “in geen geval verantwoordelijk” voor de val van de regering-Michel, zegt Di Rupo. “Uiteindelijk is de eerste minister de verantwoordelijke. Het is niet de oppositie die 4,5 jaar geregeerd heeft en het sociale weefsel heeft doen scheuren, vooral in Franstalig België.”