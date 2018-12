Negentien medewerkers Amerikaanse ngo omgekomen nadat bus in ravijn stort

In het oosten van Oeganda zijn dinsdag minstens negentien medewerkers van een Amerikaanse ngo omgekomen bij een ongeval met een bus. De slachtoffers waren onderweg naar de regio Kapchorwa voor het jaarlijkse personeelsfeest van hun organisatie toen hun bus in de buurt van Sipi, op ongeveer 300 kilometer van Kampala, van de weg afraakte en in een ravijn te pletter stortte. Zes andere medewerkers raakten zwaargewond, zo meldde de politie. Meer details over het ongeval ontbreken voorlopig. Ook de naam van de ngo of de identiteit van de slachtoffers zijn nog onbekend.