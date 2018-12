“Premier moet nu maar op de blaren zitten”: Theo Francken heeft geen medelijden met Michel

Voormalig staatssecretaris Theo Francken toont weinig medelijden voor premier Charles Michel, nu die de koning zijn ontslag heeft aangeboden. “Hij moet nu maar op de blaren zitten”, reageert het N-VA-kopstuk in een filmpje op Facebook.

“De premier heeft er de brui aan gegeven, dat was onvermijdelijk sinds hij de N-VA heeft buitengesmeten”, zo start Francken zijn lezing van de situatie. Volgens Francken dacht Michel na de brede parlementaire steun voor het VN-migratiepact “dat hij een tweederdemeerderheid had in de Kamer”. “Maar hij is er niet geraakt. Dus goed, hij moet nu maar op de blaren zitten”, klinkt het fors.

Tegelijk zegt Francken ook dat hij het “heel spijtig” vindt dat Michel de koning zijn ontslag aanbood. Want “we hebben vier en half jaar heel goed samengewerkt.”

