Jonge Belg krijgt na Bayern gedeeltelijk nu Borussia Dortmund helemaal op de knieën in Bundesliga

Fortuna Düsseldorf zorgde nu al voor de verrassing van de zestiende speeldag in de Bundesliga. Het in degradatiegevaar verkerende team klopte leider Borussia Dortmund met twee-één met onder anderen een treffer van Dodi Lukebakio. Na zijn drie goals tegen Bayern München - goed voor een gelijkspel - werpt de jonge Belg zich meer en meer op als een heuse ‘giant killer’.

Dortmund, met Witsel in de basis, had nooit gedacht dat het op het veld van de buren uit Düsseldorf de boot in zou gaan. De promovendus kende een moeilijke seizoenstart en bevond zich voor de start van de wedstrijd nog op een degradatieplaats.

Maar de Bundesliga blijft een onvoorspelbare competitie, dat bleek nog maar eens. De eerste helft was halfweg toen dom balverlies van de bezoekers genadeloos werd afgestraft. Lukebakio werd ideaal het straatje ingestuurd en liet doelman Burki geen schijn van een kans.

Dortmund probeerde zijn gekende powerplay te ontwikkelen maar de thuisploeg wilde van geen wijken weten. Meer zelfs, Jean Zimmer bracht de thuisfans in extase toen hij met een heerlijke knal Burki een tweede keer het nakijken gaf.

De bezoekers probeerden zich nog terug in de match te knokken maar Düsseldorf rook bloed. Toch werd het nog spannend toen Alcacer tien minuten voor affluiten alsnog de aansluitingstreffer nette. Het slotoffensief van Witsel en co kwam echter te laat, Düsseldorf pakte een levensbelangrijke zege. En of ze tevreden waren. Na het gelijkspel op het veld van Bayern (3-3) mocht nu de scalp van de competitieleider aan de gordel geregen worden. Met alweer een glansrol voor Dodi Lukebakio. Hij zit intussen aan zeven treffers in de Bundesliga waarvan vijf - drie tegen Bayern, één tegen Hoffenheim en nu ook één tegen Dortmund - tegen teams die deelnemen aan de Champions League.

Eerder op de avond won Gladbach thuis van staartploeg Nürnberg met een doelpunt van Thorgan Hazard (2-0). Wolfsburg haalde het met gelijkaardige cijfers van VFB Stuttgart. Koen Casteels stond bij de thuisploeg negentig minuten tussen de palen.