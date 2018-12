Kevin De Bruyne is terug: eerste basisplaats en al meteen goed voor een treffer

Kevin De Bruyne is terug. De Rode Duivel stond voor het eerst sinds zijn (tweede) knieblessure aan de aftrap van een wedstrijd. En hoe! Met een heerlijke treffer zette hij Manchester City op voorsprong op het veld van Leicester City in het kader van de Carabao Cup, de huidige benaming van de League Cup. Manchester had uiteindelijk wel strafschoppen nodig om zich te plaatsen voor de halve finale.

De Bruyne verzamelde afgelopen weekend tegen Everton zijn eerste speelminuten en mocht van coach Guardiola vanavond voor het eerst opdraven van bij de aftrap. De Rode Duivel dankte zijn coach meteen voor het vertrouwen. De Bruyne kapte zich al vroeg in de wedstrijd knap vrij aan de rand van de grote rechthoek en haalde met rechts verrassend én vernietigend uit. Nul-één voor de bezoekers, een voorsprong die ze tot aan de pauze probleemloos zouden vasthouden.

Ook na de pauze behield City de controle over de wedstrijd. Het creëerde nog enkele kansen maar gescoord werd er niet meer. Kevin De Bruyne mocht na zeventig minuten naar de kant, opdracht volbracht. En plots keerde het spel. De Bruyne was nog maar net van het veld of Albrighton nette de gelijkmaker.

Er werd in de resterende minuten niet meer gescoord zodat na negentig minuten strafschoppen over een plaats in de halve finale moesten beslissen. Daarin toonden de bezoekers zich het koelbloedigst. Leicester miste drie keer, Zinchenko mocht de beslissende strafschop tegen de touwen trappen.

Vincent Kompany zat niet in de wedstrijdkern bij City. Volgens de officiële berichtgeving moest hij geblesseerd toekijken.