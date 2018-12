Jongsocialisten delen condooms uit aan gemeenteraadsleden: “Aantrekken, of geen zitpenning”

Aalst - Hoewel OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) haar omstreden uitspraak omtrent steuntrekkers en leefloon al menigmaal probeerde te nuanceren, voerden de Jongsocialisten er gisteravond toch actie tegen. “Dit is vooral een signaal: pak armoede structureel aan”

LEES OOK. OCMW-voorzitter oogst bakken kritiek metuitspraak over leefloon en anticonceptie

We moeten durven zeggen dat mensen tijdelijk anticonceptie moeten gebruiken. OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) verbeterde haar gewraakte uitspraak op TV Oost al tientallen keren, maakte duidelijk dat ze het woord ‘moeten’ foutief gebruikte, excuseerde zich en benadrukte dat ze mensen die steun trekken enkel de optie wil geven om anticonceptie terug te betalen, maar de wonden zijn desalniettemin diep geslagen. Sociale organisaties luidden vorige week de alarmbel omdat ze vrezen dat mensen in armoede ondanks het feit dat ze volgens Smeyers niet verplicht zullen worden, mogelijk wel onder druk zullen worden gezet. “De koppeling tussen leefloon en anticonceptie is bij mensen in armoede hard aangekomen, ook al heeft Smeyers haar boodschap onder druk van sociale media en armoedeorganisaties ondertussen bijgestuurd”, zegt voorzitter van de Jongsocialisten Michael Bal, die gisteravond samen met andere jongeren condooms uitdeelde aan de Aalsterse gemeenteraadsleden en schepenen.

Condoom voor zitpenningen

“Gemeenteraadsleden moeten voortaan een condoom gebruiken om recht te hebben op hun zitpenning”, sprak hij. “Meer nog, er wordt een speciale cel opgericht bij de politie die daarop extra controles zal uitoefenen. Gechoqueerd? Wij ook en mensen in armoede nog meer. In plaats van allerlei maatregelen te verbinden aan een leefloon, vragen we dat armoede structureel wordt aangepakt.” Smeyers zelf kregen de jongeren niet te pakken: zij is ook Kamerlid en bleef langer van de gemeenteraad weg omwille van de val van de regering.