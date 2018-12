Hoe KFC de Belgische markt stormenderhand wil veroveren

Liefhebbers wrijven zich in de – vettige – handen. Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken, kortweg KFC, komt naar België. Volgend jaar opent de Amerikaanse keten een eerste restaurant in Brussel. KFC geldt als een van de oudste en grootste fastfoodketens wereldwijd, en dat dankt het allemaal aan stukjes gefrituurde kip én de geheime combinatie van 11 kruiden die oprichter en icoon Colonel Sanders in zijn wegrestaurant voor het eerst gebruikte.