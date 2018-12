Verkracht, bevallen op het toilet en vervolgd: het onwaarschijnlijke relaas van Imelda Cortez

Imelda Cortez (20) werd jarenlang verkracht door haar stiefvader. Maar toen ze ook zwanger van hem werd, dreigde niet die man maar wel zijzelf een jarenlange celstraf te krijgen. Haar bevalling op een toilet werd gezien als een poging tot abortus, en daarop staan in El Salvador zware straffen. “Dat de rechter haar alsnog ­vrijspreekt, is een opsteker voor alle andere vrouwen die nog in de cel zitten.”