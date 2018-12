Het VN-Migratiepact, waarmee alle politieke ellende is begonnen, wordt vandaag bij de Verenigde Naties in New York goedgekeurd. In principe is het de Belgische ambassadeur bij de VN, Jean-Luc Bodson, die dat voor ons land gaat doen.

En ook in de Wetstraat valt het leven niet stil. Vandaag wordt in de ­Kamer de buste van ­gewezen premier Yves ­Leterme (CD&V) ingehuldigd. Hij is de man die als (in)formateur en eerste minister vijf keer zijn ontslag indiende.