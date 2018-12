Carl Devos: “Dit is een godsgeschenk voor N-VA”

“Ik ben stomverbaasd dat een premier zich op een week tijd zo in de hoek laat drummen en zich ten slotte zo in de vangrail laat rijden”, zegt Carl ­Devos in een reactie op de val van de regering-Michel. Hij ziet hier maar één winnaar: N-VA. “Tot de volgende verkiezingen zal die partij het beeld kunnen ophangen van een regering die ineens naar links zwenkt zodra N-VA de regering heeft verlaten.”

Met open mond zat Carl Devos gisteren naar de Kamer­zitting te kijken. “Ongezien wat een luchtbrug premier Michel naar de linkse oppositiepartijen heeft gemaakt”, zegt hij. “Michel stelde voor om de btw op elektriciteit te verlagen, ruimte te geven aan het sociaal overleg, extra klimaatinspanningen te doen,.. Allemaal linkse eisen die hij ineens wilde inwilligen. ­Eigenlijk was dat een collectieve schuldbekentenis van deze regering aan de oppositie. Na vier jaar van bitse ­discussie tussen meerderheid en oppositie, zegt de premier: jullie hadden gelijk, het was niet goed genoeg.”

“Het is onbegrijpelijk dat een premier zich op een week tijd zo in de hoek heeft laten duwen. We zagen gisteren een premier die het kompas volledig kwijt was. Een week lang heeft hij de ene bocht na de andere gemaakt, alleen maar om te kunnen blijven zitten. In de plaats van een week lang te spartelen, had hij zich deze vernedering in het parlement kunnen besparen door vorige week al naar de koning te gaan.”

Foto: BART DEWAELE

Dit debacle kunnen we dus volledig op conto van de premier schrijven?

“Eigenlijk begrijp ik nog minder dat CD&V en Open VLD hier tot gisteravond 20 uur zijn in meegestapt. Ik neem aan dat de toespraak van Michel in de Kamer op voorhand binnen de regering is besproken. Met al die toegevingen aan de linkse oppositie hebben CD&V en Open VLD aan de centrumrechtse kiezers het signaal gegeven dat niet zij, maar enkel N-VA garandeert dat er een centrumrechts beleid in dit land wordt gevoerd. Zeer pijnlijk.”

En dus komt N-VA hier als winnaar uit deze crisis?

“Achteraf bekeken heeft die partij het zeer slim gespeeld. Premier Michel heeft nu een beeld gecreëerd dat N-VA tot de volgende verkiezingen voluit kan uitspelen. Namelijk dat deze regering een links beleid is beginnen te voeren vanaf het moment dat N-VA uit deze regering is gestapt. De partij zal niet nalaten dat te blijven herhalen.”

“Premier Michel heeft de bocht der bochten genomen. Daarmee zet hij de bocht van N-VA rond het VN-Migratiepact volledig in de schaduw. Niemand zal zich nog herinneren dat N-VA pas na twee jaar is wakker geschoten rond dat pact. Dit is een godsgeschenk voor N-VA.”

Hebben ook SP.A, PS, Groen en Ecolo een goede zaak gedaan? Zij zouden een motie van wantrouwen hebben ingediend als Michel niet naar de koning was gegaan.

“Het is begrijpelijk dat ze garanties vroegen na de uitgestoken hand van Michel, en het was geen verrassing dat ze dit via een motie van wantrouwen deden. Net zoals het begrijpelijk is dat Michel dat in 48 uur niet uit zijn hoed kon toveren. Maar net zoals N-VA zullen ook de oppositiepartijen kunnen zeggen: zie je wel dat het een slecht beleid was, want zodra N-VA weg was, heeft deze regering gedaan wat wij vroegen.”

Foto: BART DEWAELE

Hoe moet het nu verder?

“We zullen zien hoe het nu evolueert. De meest logische stap is dat de regering-Michel in lopende zaken gaat tot de verkiezingen van eind mei. Dat is een oneigenlijk gebruik van de lopen zaken. Die formule is normaal gezien bedoeld om een korte periode vóór de verkiezingen te overbruggen, of tijdens de regeringsvorming. Maar het lijkt me toch de beste keuze om zo naar federale, Vlaamse en Europese verkiezingen in mei te gaan.”

Hoe ongezien is dit?

“De val van een regering is niet uitzonderlijk. In de jaren tachtig hebben we er veel meegemaakt. Maar nu was het toch alweer acht jaar geleden. In 2010 is de regering-Leterme ook gevallen, maar dat was na een breed, inhoudelijk debat over de staatshervorming.”

“Ik vind vooral de positie van Michel ongezien. Ik kan me niet herinneren dat er al een Belgische premier is geweest die inhoudelijk zo ver van zijn lijn is afgeweken.”