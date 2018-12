Kroniek van een aangekondigde val: de tijdlijn

• Maandag 19/11

In een mededeling laat N-VA weten dat het Migratiepact voor de Vlaams-nationalisten niet door de beugel kan.

•Maandag 3/12

De Wever laat na het partijbureau weten dat eenregering die naar Marrakech trekt een regering zonder N-VA is.

•Dinsdag 4/12

N-VA lanceert een campagne tegen het Migratiepact waarover iedereen geschokt is, omdat het een copy-paste-Vlaams Belang-campagne blijkt te zijn. Het is voor Michel het signaal om de forcing te voeren. Hij kondigt aan naar Marrakech te gaan en in het parlement een wisselmeerderheid te zoeken voor het pact.

•Woensdag 5/12

De Kamercommissie keurt het pact met een ­wisselmeerderheid goed, N-VA weigert uit de regering te stappen. “Ze zullen ons er moeten uitduwen”, zegt Peter De Roover.

•Donderdag 6/12

Iedereen denkt dat Charles Michel N-VA nu het ­finale duwtje gaat geven, maar dat doet hij niet. De eerste minister spaart De Wever en co., en wil de val van zijn regering vermijden. Het parlement eist in een resolutie nu wel dat de regering het pact goedkeurt.

•Zaterdag 8/12

Het is toch over and out. Nu het pact op de regeringstafel ligt, blijkt een compromis niet meer mogelijk. N-VA trekt de stekker eruit. De N-VA-ministers worden vervangen door staatssecretarissen. MR, Open VLD en CD&V gaan alleen voort.

•Woensdag 12/12

Premier Michel leidt nu een minderheidsregering en probeert met alle partijen te overleggen om in het parlement toch aan een meerderheid te raken. PS en N-VA dwingen de ­regering om een vertrouwensstemming te vragen.

•Zaterdag 15/12

N-VA zit al volop in oppositiemodus en spaart ­niemand meer. In een bombardement van interviews laten Bart De Wever en Jan Jambon duidelijk weten dat Michel inderdaad de handpop van N-VA is. N-VA zit niet meer in de regering, maar Michel heeft de partij wel nodig om de begroting en een reeks ­andere ontwerpen nog goedgekeurd te krijgen.

•Maandag 17/12

N-VA legt de lat voor steun vanuit de oppositie zo hoog dat Michel uithaalt en verklaart dat hij zich niet laat intimideren. Alleen de linkse oppositie kan Michel nu nog helpen in het parlement.

•Dindag 18/12

Michels uitgestoken hand richting de oppositie wordt niet aangenomen. De socialisten en groenen dienen een motie van wantrouwen in. Maar vóór kan worden gestemd, houdt Michel de eer aan zichzelf. Hij trekt meteen naar de koning, maar die houdt het ontslag in beraad.