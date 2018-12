Duivenmelker wou zoon “afdreigen” en schoot per ongeluk zijn vrouw dood

Het Leuvense gerecht wil duivenmelker Livin B. op zijn 74ste voor twaalf jaar achter de tralies. Na een banale discussie over lucifers met zoon Eddy greep hij in december 2012 naar zijn jachtgeweer “om hem de daver op het lijf te jagen”. Helaas werd de verdwaalde kogel zijn vrouw Georgina fataal. “Het was een stommiteit, een bevlieging.”

Op 12 december 2012 is Livin B. zoals zo vaak in de weer in zijn tuin. Binnen staat Georgina, met wie hij al 44 jaar lief en leed deelt, achter het gasfornuis. Ook hun inwonende zoon Eddy en diens dochter van 7 jaar staan in de keuken.

Wat volgt is een zoveelste, schijnbaar banale discussie tussen vader en zoon, deze keer over lucifers. Omdat die te nat blijken om het gasfornuis aan te steken. Er valt een klap, gevolgd door een slag op de neus van Livin B., die in colère naar boven loopt om het bloed af te vegen. Maar ook: om zijn woorden met een (geladen) jachtgeweer kracht bij te zetten.

Zoon Eddy, die na een turbulente relatie met een Poolse toplessdanseres en een hoop schulden weer thuis woont, krijgt de dwingende raad meteen het huis te verlaten. Georgina wil nog de politie bellen, maar “den bompa” brengt haar op andere gedachten.

“Toen is het heel snel gegaan”, vertelde Livin B. gisteren. “Ik heb dat wapen genomen in een bevlieging, en wist niet dat het nog geladen was.” De bedoeling: zoon Eddy “de daver op het lijf jagen en desnoods eens goed door het plafond schieten”. Maar zoon Eddy duwt de loop van het jachtgeweer weg, waarna de kogel alsnog afgaat. En plots de arme Georgina naast het gasfornuis in elkaar stuikt.

Moord of accident?

Over één ding zijn het Leuvense gerecht, zoon Eddy én de verdediging van de duivenmelker het eens: dat ­Georgina – “een vrouw te goed voor de wereld” – die dag is gestorven, is een tragische speling van het lot. Een onomkeerbare vergissing.

Desondanks, oordeelt het gerecht, is er sprake van moord (op Georgina) en poging moord (op zoon Eddy). “Hij is boven bewust dat geladen wapen gaan halen en heeft in die minuten voor de schietpartij alle tijd gehad om van gedacht te veranderen.”

Advocaten Hanne Vanhoof en Toon Muysewinkel kunnen niet leven met de geëiste twaalf jaar effectieve celstraf voor “moord”. “Alleen de dreiging is bewust. Verder gaat dit om een tragisch accident. Hij heeft ondoordacht en dom gehandeld. Maar van een intentie om te doden, laat staan bij de vrouw die hij zo graag zag, is helemaal geen sprake.” Dat laatste bevestigde zoon Eddy, met wie de band al jaren hersteld is.

Eind januari weet Livin B. of hij terug naar zijn duiven mag of terug naar de cel moet.