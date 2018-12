Opvallend: coach AA Gent prikkelde zijn spelers met fragment uit Hollywoodfilm

Alle middelen zijn goed, moet Gent-coach Jess Thorup gedacht hebben in een poging zijn spelers fysiek en mentaal klaar te stomen voor de bekerpartij gisteren op het veld van Sint Truiden. Zelfs Hollywood werd uit de kast gehaald door de Deen.

Na zijn tactische bespreking had Jess Thorup gisteravond nog een extra uitsmijter in petto. De Deense coach van de Buffalo’s had een filmfragment klaar staan uit Any Given Sunday, de film waarin Al Pacino een American football-team weet te motiveren met een legendarische speech. “Die woorden gaven me echt kippenvel”, getuigde Anderson Esiti. “De coach weet ons steeds opnieuw te raken. Die woorden in het filmpje vertolkten perfect hoe we vandaag moesten voetballen: met ons hart en vol over­tuiging.” Missie geslaagd dus voor Thorup, die met AA Gent met een overtuigende prestatie de halve finales van de beker haalt.