Clubicoon Piet den Boer over KV Mechelen: “Bewonderenswaardig hoe de club omgaat met de situatie”

KV Mechelen is weer van staatsbelang. Sportief deze keer, want het staat op 90 minuten van de halve finales van de Beker van België. De traditieclub, waarvan bestuurders Thierry Steemans en Stefaan Vanroy beticht worden van matchfixing, worstelt met doodsangst – degradatie of zelfs schrapping. Maar tegelijk toont de traditieclub zich in 1B en in de Croky Cup springlevend. Clubicoon Piet den Boer (60) schetst leven en lijden van Malinwa.