Kortrijk-manager is formeel: “Terugbetaling RSZ-gelden betekent faillissement van de club”

Matthias Leterme, algemeen manager van KV Kortrijk, sprak zijn ongerustheid uit over de mogelijke tussenkomst van de Europese Commissie over de RSZ-voordelen en de terugvordering van de bedrijfsvoorheffing van de Belgische clubs.

Er gaan namelijk stemmen op dat bij tussenkomst van de Europese Commissie er wel eens sprake zou zijn van verdoken staatssteun. Dat zou betekenen dat de Belgische clubs de voordelen waarvan ze de jongste vijf à tien jaar genoten met interest zou moeten terugbetalen.

Matthias Leterme Foto: Foto Kurt

“Ik heb de berekening voor de jongste vijf jaar gemaakt”, aldus Leterme. “Dat zou neerkomen op 19 miljoen euro terugbetalen. Dat betekent het faillissement voor Kortrijk. Ik kan de rekening van de andere clubs moeilijk maken, maar ik neem aan dat dit ook voor bijna alle andere eersteklassers het geval is. Het gaat over grote bedragen.”

Voor alle duidelijkheid: zo ver is het nog niet. Er moet namelijk eerst een klacht over worden ingediend. “Er is niets dat daar op wijst”, aldus Leterme. “We moeten dit wel zo snel mogelijk uitklaren. Gelukkig is er al een paritair comité aan de slag. Anderzijds vragen we ook de overheid om de problemen rond de infrastructuur aan te pakken. De eersteklassers willen, maar kunnen door allerlei reglementen en obstructies geen stadions bouwen. Nieuwe stadions zou een belangrijke extra bron van inkomsten betekenen.”

Leterme vertelde dit alles op een debat over de gevolgen van het voetbalschandaal in Tour & Taxis in Brussel. Het was een organisatie van Altius en Tiberghien, het advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in fiscaliteit en toelichting gaf over de fiscaliteit in het voetbal.